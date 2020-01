Meghan Markle onder vuur omwille van deze foto met Archie

Meghan Markle krijgt heel wat kritiek over zich heen nadat ze gefotografeerd werd met haar zoontje Archie in een draagzak. Ze vinden dat Meghan hem niet op een veilige manier draagt en dat hij niet comfortabel zit.

Maandag maakte Meghan Markle een wandeling door de Canadese bossen met haar acht maanden oude zoontje Archie. De 38-jarige vrouw van prins Harry droeg Archie in een draagzak, maar volgens heel wat twitteraars hield ze hem niet goed vast. “De rechterriem hangt van haar schouder. Daardoor hangt Archie niet goed vast, wat onveilig is. Kan iemand haar dit zeggen voordat er ongelukken gebeuren?” en “Arme Archie. Ik weet dat hij vastgemaakt is, maar ik heb nooit eerder een baby zo zien hangen”, klinkt het onder meer.

Anderen spraken de criticasters dan weer tegen. “Wow, serieus. Ik heb mensen gezien die hun kinderen verkeerd vasthielden, maar dit komt niet in de buurt. Hij zit in een draagzak en ze houdt hem gewoon losjes vast. Hij gaat daardoor echt niet vallen. Laat die vrouw met rust en stop met problemen te zoeken die er niet zijn”, schrijft iemand.

The Duchess was out for a stroll today and she looks absolutely UNBOTHERED.

I have no choice but to continue to stan. pic.twitter.com/8lxRpTLrn6

— ✨ Ed 🤦🏽‍♂️ ✨ (@eddluxe) January 21, 2020