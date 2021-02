Oude berichten WhatsApp vanaf 15 mei niet meer te lezen (tenzij…)

Om WhatsApp is de laatste tijd veel te doen. Het bedrijf, dat in handen is van Facebook, heeft aangekondigd dat het zijn gebruiksvoorwaarden gaat wijzigen. Iets waar veel gebruikers, door de nauwere samenwerking met het moederbedrijf, het niet mee eens zijn en overstappen.

De kans dat de komende dagen nog meer gebruikers WhatsApp zullen verlaten is vrij groot. Het platform heeft bekendgemaakt dat iedereen de nieuwe voorwaarden moet accepteren. Doe je dat niet? Dan verlies je de toegang tot je berichten.

Berichten WhatsApp niet meer te lezen

Wie op 15 mei 2021 de nieuwe gebruiksvoorwaarden niet geaccepteerd heeft, zal toegang tot zijn berichten verliezen. Vanaf dat moment is het mogelijk om notificaties te zien en oproepen te doen, maar het lezen en versturen van berichten zit er dan even niet meer in. Wanneer je op een later moment besluit de voorwaarden alsnog te accepteren, krijg je weer toegang.

Het is overigens wel zo dat je die voorwaarden, vanaf 15 mei 2021, binnen een paar weken moet accepteren. Doe je dat niet, dan zal WhatsApp je hele account verwijderen. De gesprekken die je in de afgelopen paar jaar hebt gevoerd zullen dus voorgoed verdwenen zijn. WhatsApp zal voor jou vanaf dat moment dus helemaal niet meer werken.

Veel gebruikers stappen op

WhatsApp ziet de afgelopen weken steeds meer gebruikers vertrekken naar de concurrentie. Dat heeft alles te maken met die vernieuwde gebruiksvoorwaarden die oorspronkelijk vanaf 8 februari 2021 in zouden gaan. Gezien de ophef over die nieuwe voorwaarden, en het feit dat WhatsApp denkt dat het om een misverstand gaat, is de deadline verschoven. De nieuwe voorwaarden gaan nu dus vanaf 15 mei 2021 in.

Terwijl steeds meer gebruikers overstappen naar diensten als Telegram en Signal, doet WhatsApp een poging om de nieuwe voorwaarden zo helder mogelijk uit te leggen. Zo bracht het bedrijf vorige week voor de tweede keer in korte tijd een nieuwe toelichting naar buiten. Volgens het bedrijf verandert er niet zo heel veel, maar de nieuwe voorwaarden laten toch echt iets anders zien.