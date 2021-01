Breidt WhatsApp binnenkort uit met deze vijf functies?

WhatsApp was al immens populair, maar wist in 2020 nog succesvoller te worden. Iets dat mede te danken is aan een aantal nieuwe functies die verschenen in het afgelopen jaar. Maar wat kunnen we in 2021 verwachten?

Er zijn een aantal functies die in 2020 dusdanig ontwikkeld zijn dat ze bijna wel moeten verschijnen in 2021. Daarnaast zijn er features die velen misschien vorig jaar al hadden verwacht. Dat komt dan voornamelijk doordat deze opdoken in beta-versies van WhatsApp. Om een of andere reden zijn ze niet verschenen, maar ze zullen in 2021 ongetwijfeld het daglicht zien.

Daarnaast zijn er ook nieuwe functies waar op dit moment hard aan gewerkt wordt maar die nog niet in beta-versies zijn verschenen. De kans is vrij groot dat deze er in 2021 zijn, maar het kan uiteraard altijd anders lopen.

1) Gemiste groepsgesprekken bijwonen

Wanneer je op dit moment een oproep van een groep mist, zowel op videogebied als op audiogebied, heb je in principe pech. Als de groep aan het bellen is en jij mist de oproep, dan moet iemand uit de groep je opnieuw toevoegen aan het gesprek. In 2021 kan WhatsApp daar verandering in brengen door een simpele nieuwe functie. Wanneer jij namelijk een oproep mist, maar het gesprek vervolgens nog aan de gang is, kan jij jezelf gewoon toevoegen aan het gesprek. Geen wereld van verschil, maar wel heel handig.

2) ‘Lees later’

WhatsApp komt hopelijk snel op de proppen met de ‘Lees later’-feature. Of de functionaliteit ook deze naam krijgt is nog onbekend, maar hij duikt op dit moment in het Engels op als de ‘Read Later’-functie. Het is geen geheel nieuwe functie, maar een verbetering op de huidige Archiveer-feature. Het werkt hetzelfde, maar komt simpelweg met een aantal aanpassingen. Denk hierbij aan een Vakantiemodus en meer mogelijkheden om alles naar eigen wens in te stellen.

3) Meerdere apparaten tegelijk gebruiken

We zitten er eigenlijk al jaren op te wachten, maar in 2021 lijkt het toch echt te gebeuren. Het is binnenkort waarschijnlijk mogelijk om WhatsApp op meerdere apparaten tegelijk te gebruiken. Waar je op dit moment bent gebonden aan je smartphone en je computer, zal de applicatie straks op meer dan twee apparaten tegelijkertijd te gebruiken zijn. Dus niet alleen op je iPhone en je Macbook, maar bijvoorbeeld ook op je iPad. Hoe handig is dat?

4) Video’s op stil zetten

Vraag niet waarom, maar WhatsApp biedt op dit moment geen mogelijkheid om video’s op stil te zetten wanneer je ze verstuurt. Het maakt niet uit of je dit naar een contact doet of dat je een statusupdate uploadt. Wanneer jij een video verstuurt is het niet mogelijk om het geluid uit te zetten. Dat dit niet werkt mag duidelijk zijn en het lijkt erop dat ook WhatsApp dat inmiddels inziet. Het bedrijf is bezig om de optie te verwerken in een van de nieuwe versies van de app. Zo dook er onlangs een screenshot op waarin te zien was dat er gebruik gemaakt wordt vaan een speaker-icoon. Druk deze in om het geluid uit te zetten en druk hem nog een keer in om het geluid weer aan te zetten. Simpeler kan niet.

5) Bellen via WhatsApp Web

Bellen via WhatsApp is voor veel mensen een uitkomst. Dat werd wel duidelijk uit de cijfers van Facebook die aantoonde dat er 1,4 miljard mensen hebben gebeld met WhatsApp tijdens oudejaar. Toch blijft het alleen mogelijk om te bellen via WhatsApp voor iOS of Android. Mensen die de dienst voornamelijk op de desktop-app of op het web gebruiken vallen uit de boot. Daarom is het ongetwijfeld goed om te weten dat ze bij WhatsApp druk bezig zijn om de functionaliteit uit te brengen. De feature is al meerdere keren opgedoken in verschillende versies van het platform en zal binnenkort toch echt beschikbaar zijn.

Bron: Metro Nederland