Pat Krimson openhartig over seksleven: “Loredana vroeg me of mijn ‘willy’ nog leeft”

Ondanks het grote leeftijdsverschil zit het qua intimiteit nog heel goed tussen 2 Fabiola-koppel Pat Krimson en Loredana De Amicis. Al draait de motor bij hem niet meer zoals vroeger. “Ik kan Loredana zeker nog volgen op seksueel vlak, al heb ik niet meer elke dag goesting zoals op mijn vijfentwintigste”, klinkt het.

Pat Krimson en Loredana De Amicis zijn deze zomer zes jaar samen. Hij is bijna 56, zij 34. Wie goed kan rekenen, telt een leeftijdsverschil van 22 jaar. In Story leggen ze hun seksleven naast dat van een gemiddelde dertiger (1,6 keer seks per week) en een gemiddelde veertiger (1 keer per week). Of ze daar boven zitten? “Dat hangt van de periode af… Onlangs zei Loredana nog: ‘Ik heb uw willy allang niet meer gezien. Leeft hij nog of is hij bevroren door de vrieskou, mijnheer KrimPson? (lacht) Ach, seks komt wanneer het komt. Op vakantie kunnen we elke dag seks hebben omdat we dan aan niets hoeven te denken. Ik kan Loredana zeker nog volgen op seksueel vlak, al heb ik niet meer elke dag goesting zoals op mijn vijfentwintigste. Als ik veel aan mijn hoofd heb door het werk of familiale bekommernissen, heb ik er gewoon minder zin in”, vertelt Pat. “We tellen onze vrijpartijen niet. Het belangrijkste is dat we allebei content zijn met ons seksleven”, vult Loredana aan.

Geen wilde fantasieën

Experimenteren doet het stel niet zo hard meer, al moet een seksfilm af en toe wel eens kunnen. “Dat gebeurt, maar niet dagelijks. Van mij mag Pat ook alleen kijken, zolang het niet de bovenhand neemt”, vertelt Loredana. “Eigenlijk doe ik dat niet. Ik heb geen wilde fantasieën meer, ik heb genoeg aan mijn Italiaanse turbomachine. We zijn zeker geen swingers. Maar ik heb wilde feestjes gezien op Ibiza destijds, van een triootje tot een verkleed seksfeestje… Het was een ‘Temptation Island’ avant la lettre (lacht). Maar nu vind ik Loredana al meer dan spannend genoeg!”, aldus Pat.

Open en bloot

Loredana geeft toe dat ze samen graag naar ‘Naked Attraction’ kijken. “Lachen hoor”, klinkt het. En Pat vult aan: “Dan ga ik ook altijd in mijn blootje staan (lacht). Toen ik dat programma de eerste keer zag, was ik toch half gechoqueerd. Vroeger was je een held als je een Playboy had, nu gebeurt alles open en bloot”, luidt het.