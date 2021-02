Kaat Bollen openhartig over haar seksleven: “Het zou meer mogen zijn, maar het is best oké”

De storm is intussen een beetje gaan liggen, maar het afgelopen jaar was niet makkelijk voor Kaat Bollen. Na een waarschuwing van de Psychologencommissie wegens een “te sexy” foto, zegde ze haar titel van psychologe op. Maar ze is uiteraard veel meer dan enkele een psychologe.

De Psychologencommissie heeft zich niet populair gemaakt bij het brede publiek. De organisatie gaf Kaat Bollen een waarschuwing en een tuchtstraf nadat ze een sensuele foto had gedeeld. Ze vocht de klacht aan, maar ook in beroep werd ze veroordeeld. Daarop besloot ze om haar titel van psychologe op te zeggen.

“Niet zomaar een waarschuwing”

De 35-jarige seksuologe had het daar moeilijker mee dan ze in de media liet uitschijnen, maar op die beslissing terugkomen doet ze voorlopig niet. “Op dit moment is er geen haar op mijn hoofd dat daaraan denkt, tenzij er officiële excuses komen. Zeker niet nu er geïnsinueerd wordt dat ik dingen verdraaid heb. Toch had ik het heel moeilijk om mijn titel af te geven. Ik heb er écht om gejankt. Ik lijk nu stoer, maar toen ik de uitspraak kreeg had ik het heel moeilijk. Ik heb er vijf jaar voor gestudeerd, ik doe de job al tien jaar. En héél graag. Maar het voelde voor mij alsof ik geen keuze had. Sommige mensen zeggen: het was toch maar een waarschuwing? Tais-toi et sois belle. Maar dat ging niet voor mij. Ik zie het niet als ‘maar een waarschuwing’. Het is een veroordeling van vrouwelijke seksualiteit”, vertelt ze in Sjiek Magazine.

Lockdownfeestjes

Naast seksuologe is Kaat Bollen ook de trotse mama van een tweeling, geen makkelijke opgave in tijden van corona. “Probeer maar eens vier maanden thuis te werken met een tweeling van drie! Tijdens de eerste lockdown hielden we elke vrijdag een lockdownfeestje om te vieren dat we de week overleefd hadden. Dan versierden we het huis met vlaggetjes en gingen we te voet taart halen bij de bakker. Dat zijn dingen die me erdoor hebben gesleept”, klinkt het.

Samen douchen

Kinderen is één ding, maar tegelijkertijd moet er ook aan de relatie gewerkt worden. “De kinderen gaan soms nog naar mijn ouders. We hebben vier jaar bij hen gewoond toen we verbouwden. Daarom vind ik het belangrijk dat ze vake en moeke blijven zien. Ze gaan er elke vrijdag slapen. Dan hebben mijn man en ik date night. Meestal halen we eten af, kijken een filmpje en douchen samen in onze mooie grote douche. Als daar geen lockdownbaby’s van komen…”, knipoogt ze.

Kwaliteit boven kwantiteit

En nu het toch over seks gaat, verklapt ze tevens hoe vaak ze met haar man onder de lakens duikt. “Ik denk ongeveer één keer per week. Dat zou meer mogen zijn, maar ik zou niet weten wanneer. Maar het is best oké, voor een drukbezet koppel met een tweeling van drie”, besluit ze.