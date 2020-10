Kaat Bollen deelt snel nog gewaagde foto voordat ze dat mogelijk niet meer mag

Seksuologe Kaat Bollen heeft – lichtjes provocerend – een weinig verhullende foto van zichzelf gedeeld op Instagram. Ze kreeg in maart een waarschuwing van de psychologencommissie omwille van dergelijke posts, maar de uitspraak in beroep heeft ze nog niet ontvangen.

Begin 2020 kreeg Kaat Bollen te horen dat een collega-psycholoog een klacht tegen haar had ingediend bij de psychologencommissie omdat ze volgens hem de goede naam van psychologen in het gedrang bracht door haar imago en haar profiel. “Ik haal, volgens hem, de geloofwaardigheid én waardigheid van het beroep naar beneden door mijn eigen sensualiteit te omarmen en heel af en toe een stukje huid op mijn sociale media te tonen. Of zoals hij het stelt: mijn eigen lichaam te gebruiken”, vertelde ze destijds in Het Nieuwsblad.

Oneerlijk

De collega-psycholoog won de zaak en dus kreeg de 34-jarige seksuologe een officiële waarschuwing. Kaat ging daartegen in beroep, ook al riskeert ze daarmee een zwaardere straf op te lopen. “Het is een risico, maar de klacht is oneerlijk, dus ik wilde dit doen. Voor alle vrouwen. Hoe we eruitzien of onszelf kleden, staat los van ons kunnen en los van de deontologie. Als de klacht over een man ging, dan zou er ongetwijfeld niks mee gedaan zijn”, reageerde ze in juni in Het Laatste Nieuws.

Profiteren

De uitspraak zou in september volgen, maar tot op heden heeft ze die niet ontvangen. Daarom deelde ze alsnog een pikante foto op Instagram. “Ik heb nog steeds geen uitspraak ontvangen m.b.t. mijn tuchtprocedure. Dat wil zeggen dat ik voorlopig nog ‘te gewaagde’ foto’s mag plaatsen. Daar moet ik van profiteren, want ik verwacht de uitslag eerstdaags… Vergeten jullie niet ondertussen nog voor me te duimen?”, schrijft ze erbij.