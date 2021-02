Naomi Campbell halfnaakt op Instagram. Fans bezorgd: “Riskant om je tepel te laten zien” (foto)

Het Britse topmodel Naomi Campbell pronkt op de nieuwste cover van i-D Magazine. Ze laat daarbij weinig aan de verbeelding over. De shoot was voor haar bijzonder uniek om een duidelijke reden.

Naomi Campbell telt 50 lentes en ziet er nog steeds adembenemend mooi uit. Onlangs poseerde ze enkel in een slip voor het Britse tijdschrift i-D. De shoot vond plaats in haar tweede thuis Kenia.

Unieke ervaring

Dat was voor haar een memorabele ervaring. “Ik ben trots, dankbaar en blij om deel uit te maken van een fotoshoot met jong creatievelingen die mijn huidskleur hebben. Dat is me zelden of nooit overkomen. Als je de foto’s ziet, hoop ik dat je inziet dat Kenia prachtig is, dat Afrika een schitterend land is. Er zijn zoveel verborgen geheimen. Ik kom hier al sinds 1994 en ik ontdek nog steeds nieuwe dingen”, vertelt ze in Daily Mail.

Verbaasde reacties

Campbell deelde de cover van het tijdschrift op Instagram. Vaak worden te expliciete foto’s al snel verwijderd door het populaire social mediaplatform. Deze keer is dat niet het geval, tot grote verbazing van haar volgers. “Naomi, misschien wordt de foto verwijderd door je tepel. Jammer genoeg”, “We kunnen je tepel zien”, “Mag dit wel van Instagram?”, en “De eerste vrouw die haar tepel laat zien op Instagram in 2021”, klinkt het onder meer in de reacties.