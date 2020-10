Volger waarschuwt Laura uit ‘Blind Getrouwd’: “Je tepel is zichtbaar” (foto)

Op een recente Instagramfoto lijkt Laura Lieckens iets te veel te laten zien dan bedoeld was. Een volger wees haar daarop, maar ze maakt meteen duidelijk dat dat niet het geval is.

Laura Lieckens deelt regelmatig foto’s van zichzelf op Instagram voor haar 60.000 volgers. De 27-jarige interieurarchitecte, die in ‘Blind Getrouwd’ aan Sonny gekoppeld werd, postte onlangs een foto waarop ze een diep uitgesneden jurk draagt. Een volger stuurde haar een privébericht waarin hij/zij haar duidelijk maakt dat er iets te veel te zien is. “Je beseft dat je tepel zichtbaar is?”, klinkt het.

Schaduw

Het lijkt inderdaad zo, maar niets is minder waar, zo antwoordde Laura hem/haar. “Ooit al van schaduw gehoord? Mocht mijn tepel daar hangen, dan zou ik er iets aan laten doen. Maar toch bedankt voor de bezorgdheid”, schreef ze.

Ontbijt op bed

Haar ‘Blind Getrouwd’-avontuur met Sonny eindigde uiteindelijk in mineur. Mensen vragen zich af of ze intussen de liefde alsnog gevonden heeft. Enkele dagen geleden deed ze erg mysterieus over een mogelijke nieuwe liefde toen ze een ontbijt op bed van iemand gekregen had. Intussen verduidelijkte ze dat nog geen ‘figurant’ was tegengekomen.