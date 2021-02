Woordvoerder De Croo over bekentenis Ecolo-voorzitter: “De regels zijn er voor iedereen en om een goede reden”

De woordvoerder van premier Alexander De Croo heeft woensdag gereageerd op de uitspraak van Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet dat hij zich niet meer aan de coronaregel van één knuffelcontact houdt. Ook andere politici laten zich scherp uit over de overtreding.

“De regels zijn er voor iedereen en ze zijn er om een goede reden: de verspreiding van het virus tegengaan.” Dat zegt de woordvoerder van premier Alexander De Croo in een reactie op de verklaringen van Ecolo-voorzitter Jean-Marc Nollet, die woensdag toegaf al weken de regels over het aantal knuffelcontacten te overtreden. Het kabinet van de premier wijst erop dat het Overlegcomité zich vrijdag opnieuw buigt over de vraag hoe we de komende weken en maanden meer perspectief kunnen krijgen.

“De regels zijn er voor iedereen en ze zijn er om een goede reden: de verspreiding van het virus tegengaan. Dat is niet altijd makkelijk, maar het is net doordat zoveel Belgen de voorbije maanden inspanningen hebben gedaan dat we er in ons land in zijn geslaagd een derde golf te vermijden”, aldus de woordvoerder van de eerste minister.

Hij benadrukt dat de voorbije maanden hebben bewezen dat het respecteren van de huidige regels de beste manier is om de cijfers onder controle te houden. “Maar natuurlijk is dit zwaar. We willen allemaal graag zo snel mogelijk ons oude leven terug. Daarom dat het Overlegcomité zich vrijdag ook buigt over hoe we de komende weken en maanden meer perspectief kunnen geven, zonder dat we het risico lopen om in een derde golf terecht te komen.”

Scherpe reacties

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) reageert ontstemd op de uitspraken. In de marge van een museumbezoek in Gent reageert hij kort op een vraag van nieuwsagentschap Belga. “Ik vind dat we als leiders in dit land het goede voorbeeld moeten geven”, klinkt het. “En dat we de besluitvorming die we zelf doen, daarna ook consequent moeten uitvoeren.”

Ook Groen-voorzitter Meyrem Almaci reageerde bij VRT NWS al op de bekentenis van haar Waalse collega. “De uitspraken van Jean-Marc Nollet zijn voor zijn rekening. We zijn een hechte familie, maar hier ben ik het niet mee eens. De coronamaatregelen zijn hard nodig. Mijn focus ligt en blijft bij het klein krijgen van de pandemie en het maximaal beschermen van het mentaal welzijn van de bevolking. Er mag en moet kritisch debat mogelijk blijven over de maatregelen. Maar als politici bepalen wij de regels en is het belangrijk om ook het voorbeeld te geven.”

Si un président de parti explique publiquement qu’il ne respecte pas les règles du confinement, comment attendre des citoyens qu’il les respectent ? Les bras m’en tombent. #matin1 #COVID19 — Paul Magnette (@PaulMagnette) February 24, 2021

PS-voorzitter Paul Magnette uitte zijn misnoegen op Twitter: “Als een partijvoorzitter publiek zegt dat hij de regels niet meer respecteert, hoe kan je dan van de burgers verwachten dat ze de regels respecteren?”, vraagt hij zich af. “Daar zakt mijn broek van af.”