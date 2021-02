Marc Van Ranst laat zich vandaag inenten met DIT vaccin

Viroloog Marc Van Ranst zal zich deze namiddag laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat kondigde hij aan op Twitter.

Van Ranst zal zich laten vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Dat is een duidelijk signaal nadat eerder deze maand berichten opdoken dat het vaccin minderwaardig zou zijn en minder efficiënt zou zijn dan het Pfizer- en Moderna-vaccin. “Het AstraZeneca-vaccin is een zeer veilig en zeer doeltreffend vaccin. Daarom laat ik mij als viroloog en gezondheidswerker deze namiddag in het Vaccinatiecentrum in Willebroek inspuiten met het AstraZeneca vaccin”, klinkt het.

Goede resultaten

Eerder nam ook viroloog Steven Van Gucht de twijfel weg rond het AstraZeneca-vaccin. “De klinische studies rond het AstraZeneca-vaccin hebben aangetoond dat een volledig vaccinatieschema dat bestaat uit twee dosissen met twaalf weken tussen een werkzaamheid heeft van 82 procent tegen alle vormen van het coronavirus, dus ook de milde symptomen. Als we specifiek kijken naar de werkzaamheid van het vaccin tegen ernstige ziekten, ziekenhuisopname en overlijden, dan zitten we zelfs aan 100 procent. Dat zijn ontegensprekelijk goede resultaten. Het AstraZeneca-vaccin is dus, net als het Pfizer- en Moderna-vaccin, een goed vaccin”, vertelde hij vorige week.