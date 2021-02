Vrouw bestelt verjaardagstaart bij vriend, maar het resultaat is om te huilen (foto)

Een Britse vrouw vroeg onlangs aan een vriend of hij een verjaardagstaart in varkensthema kon maken voor haar zus. Het resultaat was behoorlijk teleurstellend.

Lily Davies bestelde de taart bij een vriend die een klein bakkersbedrijfje heeft. Haar budget was 17 euro en ze wilde de verjaardagstaart graag in de vorm van een varken. Ze gaf hem een foto ter inspiratie.

Lachend gezicht

De teleurstelling was echter groot als ze de taart kreeg. Er was immers geen spoor te bekennen van een varkentje, noch van een krulstaart of een varkensneus. Het was gewoon een roze taart met smarties die een lachend gezicht vormen en chocoladerepen als armen.

Beschamend

Ze deelde haar ontgoocheling op TikTok, waar de video viraal ging met 1,4 miljoen views. De meeste mensen vielen achterover van verbazing. “Ik zou het zelfs niet moeten hebben als het gratis was. Vreselijk dit!”, “Ik zou me schamen als ik zoiets zou afleveren”, en “Dat ziet er echt niet uit”, klinkt het onder meer.

Een enkeling reageerde dat ze voor zo’n klein budget te hoge verwachtingen had. “Je mag blij zijn dat je zoiets nog krijgt voor dat bedrag”, lezen we.

TikTok / @lilydavies.2