Vrouw bestelt gepersonaliseerde verjaardagstaart voor vriendin, maar bakker maakt gênante blunder (foto)

Een Amerikaanse moeder is het slachtoffer geworden van een blunderende bakker. Die interpreteerde de boodschap die voor haar gepersonaliseerde taart iets te letterlijk. Haar zoon deelde een kiekje van de flater op Reddit.

Onze geliefden verrassen met een gepersonaliseerde verjaardagstaart is een graag geziene geste. Soms zijn de instructies die je nauwgezet aan je bakker doorgaf blijkbaar toch niet zo duidelijk, waardoor menig mens al een tonijn in plaats van een schattig konijn heeft aangesneden.

Maar soms willen het bakkers het ook zo perfect doen dat ze de instructies té letterlijk kopiëren. Een Amerikaanse man toont op reddit hoe zijn jarige moeder het slachtoffer werd van een blunderende bakker. “Happy birthday”, moest er op haar verjaardagstaart staan, die een vriendin speciaal voor haar bestelde. De bakker had dat echter niet zo begrepen, zo toont de foto hieronder.

Aanhalingstekens

“Happy birthday on it thank you” (“Gelukkige verjaardag erop bedankt”), staat in plaats daarvan op de chocoladetaart. De bakker had de boodschap die de vrouw aan hem had overgemaakt dus gewoon volledig overgeschreven. Een fout die wel vaker voorkomt, zo leert een snelle Google-zoektocht ons. Nochtans had de vrouw bij deze taart met behulp van aanhalingstekens rond de ‘Happy birthday’ aangegeven dat enkel dat stukje tekst erop moest, verduidelijkt de maker van de foto nog.

In de commentaren op het bericht zijn andere Reddit-gebruikers niet mals voor de bakker. “Hoe komt het dat zulke mensen nog werk hebben”, vraagt iemand zich sarcastisch af. Maar anderen springen in de bres voor de arme blunderaar. Zo geeft iemand aan dat mensen die fout kunnen maken wanneer ze het Engels niet helemaal machtig zijn, en zo voor de veiligheid maar alles letterlijk kopiëren.