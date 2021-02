OMG! Was deze zenuwtrek van Jennifer Aniston in ‘Friends’ je al opgevallen? (video)

Een ‘Friends’-fan heeft een opvallende tic ontdekt bij Jennifer Aniston, de actrice die Rachel Green vertolkt in de populaire televisieserie. Eens je het weet, kan je het echter niet meer ‘ontzien’.

Tien seizoenen lang was ‘Friends’ een van de populairste series uit de jaren 90. Nog steeds trouwens. Een TikTokker heeft echter iets opgemerkt bij Jennifer Aniston, alias Rachel Green.

Vocale tic

Hij waarschuwt wel dat als je een grote ‘Friends’-fan bent, je het misschien beter niet weet. “Wat ik nu ga zeggen, gaat je leven verpesten. En al zeker als je een grote fan bent van ‘Friends’. Jennifer Aniston heeft een vocale tic aan het begin van elke zin. Het is heel opvallend en eens je het opgemerkt hebt, blijf je het zien”, klinkt het.

Vervolgens toont hij ettelijke voorbeelden uit ‘Friends’ waarin Aniston inderdaad vaak een soort van kuchje heeft aan het begin van een zin. “Lap, nu is dit het enige wat ik nog hoor” en “Ik had het inderdaad liever niet geweten”, klinkt het onder meer in de reacties.

Dyslexie

Een volger vermoedt dat het een gevolg is van haar dyslexie. “Ze heeft dyslexie een waarschijnlijk is die tic haar manier om daarmee om te gaan. Ze had het immers moeilijk om informatie te onthouden en wellicht hielp die tic om dingen te herinneren”, lezen we.