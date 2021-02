Zo lang moest Brad Pitt wachten voor Jennifer Aniston met hem in bed dook

Toen Jennifer Aniston en Brad Pitt meer dan 20 jaar geleden een relatie begonnen, moest Brad naar verluidt nog een lange tijd op zijn tanden bijten. Ze zouden zelfs geen seks hebben gehad vóór hun verloving.

In 1998 begonnen Jennifer Aniston en Brad Pitt te daten met elkaar. Het klikte meteen en dus vormden ze niet veel langer een koppel. Na een relatie van vijf maanden vroeg Brad haar ten huwelijk en in 2000 gaven ze elkaar het jawoord. Jammer genoeg liep het in 2005 mis en gingen ze uit elkaar.

Angst voor impact op relatie

Volgens een bron dichtbij de Hollywoodgezichten wachtte Jennifer in het begin van hun relatie maar liefst negen maanden vooraleer ze seks hadden. Ze had immers “schrik dat seks hun relatie zou kapotmaken”. Aangezien ze na vijf maanden al verloofd waren, hadden ze daarvoor dus nog nooit gevreeën met elkaar. “Het was het slimste dat Jennifer kon doen. Beeld je in dat je Brad Pitt laat wachten voor seks…”, lezen we in Daily Star.

Valentijn

Volgens dezelfde bron bezweken ze dan toch tijdens een romantisch weekend in Acapulco (Mexico) op Valentijnsdag 1999, vijf maanden voor ze in het huwelijksbootje stapten. “Hij vond haar onweerstaanbaar”, aldus de bron nog.