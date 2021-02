Rustig aan je week beginnen? Test dan eens de silent breakfast uit

Trends hebben de neiging om over te waaien vanuit de VS en dat is bij de silent breakfast niet anders. De New York Times beweert dat dit de ideale manier is om ’s ochtends de tijd te nemen en te mediteren. Het wordt warm aanbevolen voor iedereen tijdens deze coronaperiode. Maar wat houdt deze trend juist in?

Wat is silent breakfast?

Volgens the New York Times bevindt de oorsprong van dit ritueel zich in de kloostergemeenschappen. Stilte heeft veel voordelen voor ons welzijn, maar tegelijkertijd ook een meditatief effect op ons lichaam. Het verlaagt de bloeddruk en hartslag.

De regels zijn simpel: geen televisie of gsm en radio tijdens het ontbijten. Verder is elke vorm van multitasking verboden zoals praten en lezen. De goal is om rustig van je ontbijt te genieten en naar je gedachten te luisteren.

Helpt dit nu echt?

De silent breakfast is een aanrader, vooral in de tijden waarin we nu leven. De meeste mensen worden wakker en beginnen haastig aan de dag. Tijdens het ontbijt weet je zelfs niet meer hoe het eten smaakt. Vaak zijn we afgeleid door sociale media en tv. En eigenlijk zou je de dag kalmpjes aan moeten starten. Zo kan je nog helder nadenken doorheen de dag tot in de late avond.

Het is een trend die je moet uitproberen om even je gedachten te controleren. Tijdens het ontbijt niet weten welke celeb wat draagt of wat je vriendinnen te verkondigen hebben op Instagram… dat is geen ramp. Reflecteren in alle stilte op de dag die komt is een must om dagelijkse stress te vermijden.