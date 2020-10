Hier eet je het gezondste ontbijt ter wereld

Als het kon, aten we elke ochtend pancakes, pannenkoeken, verloren brood, wafels of iets in die trant. Je snapt wel wat we bedoelen. Helaas zou het resultaat van al dat gesnoep al snel op de weegschaal te zien zijn en bovendien is het ook niet bepaald gezond te noemen.

Een gezond ontbijt klinkt echter een stuk minder aantrekkelijk dan één van de bovengenoemde opties. En wat is dat trouwens, een gezond ontbijt? Eet je dan fruit? Havermout? Groenten?

Gallo pinto

National Geographic onderzoeker Dan Buettner specialiseert zich al jaren in de zogenaamde Blue Zones. In totaal zijn er wereldwijd vijf van die ‘Blauwe Zones’, plekken waarvan wetenschappers vermoeden dat de omstandigheden bijdragen aan een lang(er) leven. Eén daarvan is Nicoya, een Costa Ricaans schiereiland. Volgens Buettner zou je hier het gezondste ontbijt ter wereld vinden en dat is dan ook waarom dat ontbijt een plaatsje kreeg in het ‘Blue zones kookboek‘. De mensen die in Nicoya wonen, ontbijten elke dag met verse gallo pinto oftewel rijst met bonen en tortilla’s van maisdeeg. Die basis wordt verder aangevuld met onder andere bananen en gember, wat blijkbaar zorgt voor een erg evenwichtig ontbijt. Je weet dus wat je voortaan kan eten wanneer je opstaat!