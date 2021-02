Dit is hoe Amsterdam er in de bergen zou uitzien (video)

Wie aan een Nederlands landschap denkt, ziet hoogstwaarschijnlijk een vlakke horizon voor zich. De zee is nooit veraf en van bergen is er bij onze Noorderburen geen sprake. Maar een mens mag al eens fantaseren en dat is precies wat Hessel Stuut deed.

De kunstenaar en muzikant beeldde zich als kind al in hoe het zou zijn als Amsterdam omringd zou zijn door bergen. Hij houdt namelijk zielsveel van zijn stad en zou niet zonder kunnen, maar het zou volgens hem nog beter zijn als de Nederlandse hoofdstad in pakweg Noorwegen zou liggen.

Blue screen

Als kunstenaar kon hij zo’n idee natuurlijk niet laten liggen en dus ging hij er in de zomer van 2020 mee aan de slag. Het was het ideale moment: het was mooi weer, de hemel was strakblauw en door de coronacrisis was er bovendien weinig luchtverkeer. Hij maakte dus filmpjes op zijn favoriete Amsterdamse plekken en gebruikte de felblauwe lucht als een soort ‘blue screen’ waarop hij vervolgens bergen fotoshopte. Hoe dat eruit ziet, kan je in onderstaand filmpje aanschouwen.