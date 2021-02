Bezoek deze zeven compleet verlaten plekken in Europa

Reizen door Europa is gevuld met plezier en het ontdekken van nieuwe culturen. Maar bezocht je al ooit plekken waar geen levende ziel meer ronddwaalt? Deze plaatsen raden wij mensen aan die absoluut geen fan zijn van massatoerisme.

Croix Rouge

Het Croix Rouge in Frankrijk was ooit het terminus station voor de Parijse metrolijn 10. Het station was in gebruik tussen 1923 tot 1939. Na de Tweede Wereldoorlog heropende het niet meer. Het station is gevuld met kunstwerken van graffitispuiters.

Tunnel der Liefde

Deze tunnel vind je in Klevan, Oekraïne. Het is een drie kilometer lange spoorlijn die leidt naar een vezelplaatfabriek. De groene corridor trekt veel verliefde koppels aan. De legende zegt dat als jij en je lover er een wens doen, die zal uitkomen.

Fun Park Fyn

Een bekend pretpark in het Deense Aarup tot in de jaren ’80. In 2006 gingen de eigenaars failliet. Er wordt misschien nieuw leven ingeblazen in het pretpark door investeerders. Tot die tijd kan je de vergeten glijbanen en draaimolens bezoeken.

Buzludzha Monument

Een prachtig monument op de top van de Balkan in Bulgarije. Het communistische regime bouwde dit ter ere van Dimitar Blagoev, de leider van de Bulgaarse Communistische Partij in 1891. Het monument was in gebruik tot 1981. Later stopte de overheid de onderhoud en raakte het in onbruik.

Craco

Het spookdorpje in de Italiaanse regio Basilicata, in de provincie Matera. Het dorpje staat leeg door de terugkerende aardverschuivingen. Ondertussen is het een populaire bestemming geworden voor toeristen. Sinds 2012 maakt het dorpje deel uit van de World Monuments Watch List van de Amerikaanse vzw World Monuments Fund.

Het kasteel van Noisy

Dit kasteel is te vinden bij ons in Dinant, België. Oorspronkelijk gebouwd voor de familie Liedekerke-De Beaufort. Later bezetten de nazi’s het kasteel, zo kreeg het ook zijn huidige naam. De NMBS nam het daarna over en gebruikte het als weeshuis voor zieke kinderen tot in de jaren 1970.

Residencial Francisco Hernando

Niet alle verlaten plekken werden eeuwen geleden gebouwd. Residencial Francisco Hernando in het Spaanse Seseña, ten zuiden van Madrid, is daar het bewijs van. De Spaanse vastgoedmarkt stond in het rood door de bankencrisis in 2008. Het project ter waarde van 9 miljard dollar en 13.000 appartementen staat volledig leeg.