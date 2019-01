VIDEO. Urban explorers nemen kijkje in verlaten Oud Gerechtshof in Antwerpen

Urban explorers zijn erin geslaagd om binnen te dringen in het Oud Gerechtshof in Antwerpen dat al meer dan twaalf jaar verlaten is.

Op de YouTube-beelden is te zien hoe de twee Engelstalige mannen verbluft zijn over de pracht en praal binnenin het leegstaande gebouw. Het monumentale gerechtsgebouw in de Britselei in Antwerpen dateert van 1874 en werd ontworpen door de Antwerpse architect Jan-Lodewijk Baeckelmans.

Renovatieplannen







Het in eclectische stijl opgetrokken gebouw met neorenaissance-inslag staat voor het grootste deel al jarenlang leeg. Enkel de assisenzaal wordt nog gebruikt. De overige zaken worden afgehandeld in het Vlinderpaleis aan de Bolivarplaats.

Er zijn echter concrete plannen om het Oud Gerechtshof te renoveren. Tegen 2020 zou het hof van beroep, het parket-generaal, het arbeidshof en het auditoraat-generaal overgeheveld worden naar het Oud Gerechtshof.