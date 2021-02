Niet te missen! Lidl komt met nieuwe lijn sneakers

Lidl heeft opnieuw sneakers gelanceerd in hun webshop. In navolging van de extreem succesvolle reeks van afgelopen zomer is de schoen weer gehuld in de Lidl-kleuren blauw, geel en rood. Voor een paar betaal je slechts 12,99 euro.

Vorige zomer startte de winkelketen met een eigen kledinglijn. Het ging om T-shirts, slippers, kousen en sneakers in de bekende kleuren van het merk. De ‘foute’ kledij verkocht meteen zo hard dat de keten de vraag niet kon bijhouden. De producten kostten zo goed als niets, maar werden op sites als eBay voor grof geld verpatst.

Complete outfit?

De nieuwe sneaker is er opnieuw voor zowel meisjes als jongens, van maat 37 t.e.m. maat 46. En de echte Lidl-fans kunnen hun outfit compleet maken met alles uit de collectie: hippe Lidl-kousen, een Lidl-T-shirt en Lidl-slippers!