WTF. Vrouw gaat helemaal door het lint nadat ze geen saus krijgt aan drive-in McDonald’s (video)

Een foute bestelling: best vervelend, al is het voor sommigen meer dan. In een filmpje dat de ronde doet op sociale media gaat een vrouw helemaal uit het dak aan een drive-in van McDonald’s omdat ze geen saus kreeg meegeleverd met haar frieten.

Op het bewuste filmpje zien we een vrouw die er op z’n zachtst gezegd niet gelukkig uitziet. Daarvoor was de vrouw een bestelling gaan afhalen bij de McDonald’s in Sint-Niklaas toen ze onderweg naar huis merkte dat de saus niet was meegegeven.

“Vuile hoer”

De dame keerde meteen terug om verhaal te halen bij de medewerkers van de drive-in, die de volle laag kregen. “Mijn kinderen eten geen frieten zonder saus!”, klinkt het boos, waarna ze één van de medewerkers ‘vuile hoer’ noemt.

Deze vrouw maakt ruzie voor sauzen in de mcdonalds 😭😭😭 pic.twitter.com/CbkjghIqLv — هاجر (@Hjrxo) October 3, 2020



Als één van de medewerkers vraagt naar haar bestelbonnetje om de vergissing recht te zetten, barst ze helemaal in razernij uit. “Ticketje, excuseer? Maak dat je mijn saus hier neerlegt, of ik bel de flikken!”.

De medewerker antwoordt kalm dat ze gerust naar de politie mag bellen. Of de vrouw uiteindelijk haar gewilde saus kon bemachtigen, is niet duidelijk, want als ze merkt dat ze gefilmd wordt vanuit een auto, gaat ze in de aanval om de man te doen stoppen met filmen.