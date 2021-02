CUTE. Zeehonden maken na vijftig jaar comeback op Franse stranden (video)

In de jaren 70 waren de zeehonden aan de Noord-Franse Opaalkust geen graag geziene gasten. De vissers zagen hen als concurrenten voor hun teerbeminde vangst en besloten hen te verjagen. Maar in de jaren 80 riep de Franse regering de zeehond uit tot een beschermde diersoort. De dieren maakten langzaamaan weer opmars, en intussen zijn hun aantallen stevig aangedikt. Op dronebeelden van afgelopen maandag is te zien hoe er wel 250 grijze zeehonden op de stranden liggen. Er zouden zo’n 1.100 zeehonden in de regio leven.