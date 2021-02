Vrouw ziet snoetje van haar hond in stuk banaan: “Zo treffend, lijkt wel gefotoshopt” (foto)

Een foto van een stuk banaan heeft het internet veroverd door de opvallende gelijkenis met het Amerikaanse hondje Vinny. Baasje Paige Spagnuolo was met verstomming geslagen toen ze plots haar pekinees in een vers gesneden banaan herkende. Anderen vinden de gelijkenis zo treffend dat het eng wordt.

We zijn door het vele thuiszitten tegenwoordig zo verknocht aan ons huisdier dat we ons soms moeilijk nog met andere dingen kunnen bezighouden. De Amerikaanse Paige Spagnuolo is daar het bewijs van: enkele dagen geleden zag ze de beeltenis van haar pekinees Vincenzo – “Vinny” voor de vrienden – in een stuk banaan op een Facebook-foto van iemands ontbijt verschijnen. Maar ze laat zich niet enkel leiden door haar verbeelding, vindt ook het internet. De banaan lijkt echt als twee druppels water op het hondje.

“Ik zat gewoon te scrollen op Facebook toen ik Vinny plots herkende in de banaan. Ik wist meteen welke foto van hem ik moest zoeken. Het was zo toevallig dat ik het tegenkwam, het toverde echt een lach op m’n gezicht”, zegt de 29-jarige Paige uit Michigan aan persagentschap Caters News.

Fotoshop

Paige deelde een kiekje van het stuk fruit naast een foto van hondje Vinny in een hondengroep op Facebook. Haar verbazing was groot toen ze plots de ene like na de andere zag binnenkomen. “Ik dacht dat het iets moeilijker zou zijn voor anderen om Vinny in de banaan te herkennen. Maar blijkbaar zit iedereen op mijn golflengte”, klinkt het.

De duizenden likes en honderden reacties tonen inderdaad aan dat de gelijkenis frappant is. Volgens sommigen zelfs té: “Ik weiger te geloven dat dit niet gefotoshopt is”, klinkt het bij iemand. “Het is een echte niet-genetisch gemodificeerde banaan”, antwoordt Paige met een knipoog.