Qmusic-presentator redt zijn moeder van oplichter: “Zet iemand anders in ’t zak, paljas!” (foto’s)

Qmusic-presentator Vincent Fierens heeft zijn moeder op het nippertje behoed voor oplichters. Via WhatsApp kreeg ze immers enkele verdachte berichten die zogezegd van Vincent waren.

(Pogingen tot) fraude op WhatsApp zijn tegenwoordig schering en inslag. Oplichters doen zich voor als familieleden van slachtoffers en maken hen wijs dat ze een ander nummer hebben en dringend geld nodig hebben.

Ouders waarschuwen

Het overkwam ook de moeder van Vincent Fierens (28). Hij deelde de poging tot oplichterij op Twitter. Daarop is te zien dat zijn moeder de oplichter aanvankelijk geloofde en mee in zijn verhaal ging. Gelukkig kon Vincent erger voorkomen. “Waag het nog één keer om mijn moeder in ’t zak te zetten en ik kom tot daar, hè. PS: waarschuw uw ouders. Het eerste antwoord komt van mijn moeder. Ze was er helemaal mee weg. Daarna nam ik het gesprek over”, klinkt het.