Oplichters verkopen ‘bloed en speeksel van genezen coronapatiënten’ op dark web

Op het dark web, een deel van het internet waar weinig controle is, proberen oplichters op een schandalige manier gebruik te maken van de coronacrisis. Zo zijn er mensen die beweren dat ze genezen zijn van Covid-19 en hun bloed en speeksel verkopen voor meer dan 900 euro per verzending.

Hoe erg een crisis ook is, er zullen altijd mensen zijn die er gebruik van maken om snel geld te verdienen en in het geval van de huidige coronacrisis is dat niet anders. Nu heel de wereld in de ban is van het nieuwe virus, profiteren oplichters van die angst om valse producten aan de man te brengen. Zo belooft een advertentie op Own Shop, een markt op het dark web, bloed en speeksel van een man die genezen is van Covid-19.

Red jezelf met bloed van iemand anders

“Ik doe dit om financieel te voorzien voor mijn familie”, staat er onderaan de post te lezen. Voor een pakketje bloed en plasma vraagt de man 1.000 dollar, of iets meer dan 930 euro. Uit recente onderzoeken blijkt dat bloed van iemand die genezen is van Covid-19 het herstel van een besmette patiënt zou kunnen versnellen. Al zijn de resultaten van die onderzoeken nog beperkt.

Het dark web is een deel van het internet dat verborgen is voor zoekmachines. De websites zijn niet geïndexeerd en enkel toegankelijk met een speciale browser. Ze worden gebruikt door mensen die illegale handel willen drijven, maar omdat ze geheim blijven is het ook een uitgelezen plek voor journalisten om informatie uit te wisselen of om te praten met klokkenluiders.

38.000 nieuwe websites over corona

Oplichters proberen niet alleen om bloed en speeksel van een zogezegd genezen coronapatiënt te verkopen. Op het dark web worden ook covid-19-testkits, gespecialiseerde thermometers en zelfs een zogenaamd vaccin tegen het longvirus te koop aangeboden. Ook is het aantal domeinaanvragen voor websites met de woorden ‘corona’ of ‘covid’ explosief gestegen. In 2019 waren er volgens onderzoeksbureau IntSights 190 aanvragen, terwijl dat aantal in maart al tot meer dan 38.000 gestegen was.