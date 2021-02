Mysterie in Rusland: blauwe honden veroveren het straatbeeld

In een Russische plaats staat men voor een raadsel: er lopen blauwe honden op straat. De roedel zwerfhonden dankt de nieuwe kleur waarschijnlijk aan chemisch afval dat is geloosd door een inmiddels gesloten plexiglasfabriek.

De bijzondere kleur van de honden in de Russische plaats Dzerzhinsk komt waarschijnlijk omdat ze bij de oude fabriek zijn geweest. Het gebouw uit de Sovjet-tijd is niet meer in gebruik, maar er is vermoedelijk nog chemisch afval te vinden. Naast plexiglas werd er vroeger in de fabriek ook blauwzuur verwerkt, meldt DailyMail. De fabriek staat inmiddels zes jaar leeg nadat de eigenaar financiële problemen kreeg. Bewoners van het dorp maakten foto’s van de honden, die al snel door vele media werden opgepikt.

copper sulphate on the dash and the dogs. pic.twitter.com/fqpdmPBsQy — Luzi Gonzalez (@EnigmaticLights) February 13, 2021

Lokale autoriteiten zijn inmiddels richting Dzerzhinsk vertrokken en gaan kijken of ze de honden kunnen vangen. Alleen op basis van foto’s kunnen de experts niet zeker weten of de blauwe vacht het gevolg is van afval uit de voormalige fabriek. Ook wordt gekeken of de honden nog gezond zijn.

Reactie met sneeuw

Volgens de manager van de failliete fabriek, Andrey Mislivets, zijn de foto’s nep en gaat het om een grap. Wel zegt hij dat het kan zijn dat de dieren door de fabriek hebben gewandeld en in aanraking zijn gekomen met kopersulfaat. Dit chemische bestandsdeel kan voor ontstekingen zorgen en wordt blauw als het in aanraking komt met water. Met de vele sneeuw in de omgeving, is het onmogelijk dat de honden niet nat worden, wat voor deze reactie zou kunnen zorgen.

De eigenaar van de fabriek zegt dat hij er niets aan kan doen. Niemand heeft volgens hen zeggenschap over de dieren en het terrein kan niet voldoende afgesloten worden. Het terrein is wel goed afgesloten voor autoriteiten: die hebben vooralsnog geen toestemming om in de buurt van de fabriek op zoek te gaan naar de honden.

Bron: Metro Nederland