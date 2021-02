Kwik daalt komende dagen tot wel heel lage temperaturen

De sneeuw die dit weekend viel, zal nog enkele dagen blijven liggen, want het wordt de komende dagen nog stevig bibberen. ’s Nachts kan de temperatuur zakken tot maar liefst -15 graden Celsius.

We zullen nog even kunnen genieten van het winterwonderland dat dit weekend over is neergedaald. Vandaag blijft het namelijk koud en bewolkt met nog enkele sneeuwbuitjes in Vlaanderen en wat (smeltende) sneeuw in het zuidoosten. In Vlaanderen blijft het vriezen, met maxima tussen -6 graden in de Kempen en 0 of +2 graden in de Ardennen.

Diepvries staat open

Vanaf morgen wordt het droger, maar staat de diepvries wijd open, vooral in de Kempen. Dinsdag blijven we onder invloed van de koude polaire luchtstroom. Overal worden ijsdagen verwacht met maxima tussen -7 graden in het noorden en -1 graad in Belgische Lotharingen. Woensdag blijft het overal vriezen bij maxima tussen -1 graad aan de kust en -8 graden in de Hoge Venen.

We krijgen een strenge nachtvorst met minima tussen -6 en -12 en op sommige plaatsen (in het noorden en in Ardense valleien) zelfs koudere minima (rond -15°C). Ook donderdag en vrijdag nog steeds strenge nachtvorst met minima tussen -7 en -15°C. Het weekend wordt eveneens droog en koud.