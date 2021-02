Dit zijn alle versoepelingen die het Overlegcomité aangekondigd heeft

Vanmiddag heeft het Overlegcomité opnieuw bij elkaar gezeten over de verdere aanpak van de coronacrisis. Er komen enkele versoepelingen. Zo mogen de kappers en nadien ook andere niet-medische contactberoepen binnenkort heropenen.

Premier Alexander De Croo (Open Vld) begon de persconferentie op een positieve noot. Hij benadrukte dat we erin geslaagd zijn om de situatie onder controle te houden. “De ziekenhuisopnames en overlijdens dalen, maar het aantal vastgestelde besmettingen blijft ongeveer op hetzelfde niveau. Dat klinkt op het eerste zicht niet als een grote verwezenlijking, maar in mijn ogen is het dat wel. We zijn erin geslaagd de situatie redelijk stabiel te houden op een moment dat er nieuwe varianten gekomen zijn die een stuk besmettelijker zijn. Ik vind het belangrijk om dat te zeggen, want dat toont dat de regels werken. De regels werken omdat mensen die regels volgen”, klonk het.

De volgende versoepelingen werden aangekondigd:

Kappers open

Vanaf 13 februari mogen alle kapsalons weer open. Hoewel de experten adviseerden om een kappersbezoek te beperken tot een half uur, werd dat voorstel niet weerhouden. Er gelden echter strenge voorwaarden: goede verluchting, strikte mondmaskerplicht, één klant per keer, en tien minuten tussen twee klanten om alles grondig te ontsmetten.

Schoonheidssalons

Andere niet-medische contactberoepen, zoals tatoeëerders, mogen de deuren openen vanaf 1 maart. Ook hier geleden dezelfde strenge voorwaarden als bij de kappers.

Dierenparken

Daarnaast zullen vanaf 13 februari onder zeer strikte voorwaarden de buitenactiviteiten in dierenparken geopend kunnen worden. De binnenverblijven van de dieren blijven dus dicht. Het Overlegcomité wil hiermee tegemoetkomen aan de noden van kinderen om tijdens de krokusvakantie buiten te kunnen komen.

Vakantieparken en campings

De Raad van State heeft onlangs een uitspraak gedaan over het sluiten van vakantieparken en campings. Zij vond die sluiting niet conform de wet. Daarom werd nu beslist om vakantieparken en campings vanaf maandag 8 februari te heropenen. Gemeenschappelijke ruimtes zoals zwembaden of sauna’s blijven wel dicht.

Huisbezoeken

Er is ook goed nieuws voor de immobiliënsector en mensen die een nieuw huis willen kopen of huren. Zij kunnen vanaf 13 februari opnieuw een woning gaan bezichtigen.