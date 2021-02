SCHATTIG! Rebelse peuter denkt moeder te slim af te zijn door te doen alsof ze slaapt na berisping (video)

Peuters en hun middagslaapje: het is niet altijd een droomhuwelijk. De Britse peuter Emelia dacht er met een straffe acteerprestatie mee weg te komen toen haar mama haar via de babyfoon berispte omdat het meisje nog niet sliep. En dat levert hilarische beelden op.

De Britse Emma Hore vertelt in een TikTok-filmpje dat ze haar peuter Emelia al eerder betrapte op spelen in haar wiegje, terwijl ze eigenlijk zou moeten slapen. Haar reactie was toen zo hilarisch dat Emma het opnieuw probeert.

We zien hoe Emelia nietsvermoedend rechtop zit in haar bedje en haar papfles als speelgoed gebruikt. Dat moederlief haar via een camera nauwlettend in de gaten houdt, heeft de peuter kennelijk niet door. Wanneer mama Emma plots streng “Emelia, nee”, door de babyfoon zegt, draait de peuter zich verbijsterd naar de camera. Niet met mij, denkt ze een seconde later, want het meisje ploft vol overgave neer op de matras en doet alsof ze slaapt.



Tienjarige op smartphone

“Een toekomstige actrice”, noemt iemand de peuter in de reacties. “Ze is slim – ze gaat alleen nog maar slimmer worden”, schrijft iemand anders. Anderen zien een iets meer alledaagse toekomst voor het kind: “Ik heb dit al tien keer bekeken. Dit is een tienjarige om middernacht op haar smartphone in de maak.”