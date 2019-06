Bab Buelens verlaat ‘Familie’: “Dit voelt aan als een relatiebreuk”

Het is nog even wachten op de seizoensfinale van ‘Familie’, maar nu is al geweten dat actrice Bab Buelens volgend seizoen niet meer zal aantreden als Emma. Haar laatste opnamedag bij de VTM-serie ligt zelf al achter de rug. “Het voelde aan als een liefdesbreuk”, vertelt ze daarover in Dag Allemaal.

Net geen vijf jaar vertolkte Buelens de rol van Emma Verdonck, veel langer dan oorspronkelijk voorzien. “Het was eigenlijk als een gastrol bedoeld”, klinkt het bij de 24-jarige actrcie en zangeres.”Toen bleek dat ik langer zou blijven, heb ik wel gevraagd om mij een echte verhaallijn te geven.”







En of ze die kreeg: zo werd ze aangereden door een auto met verlamming als gevolg, geslagen door haar vader, had ze een vriend die de kost verdiende als gigolo en ging ze meermaals vreemd. “Ik denk dat de makers zelf niet meer wisten wat ze nog konden doen met Emma.”

Afscheid

“Het doet me wel wat om dit af te sluiten”, geeft Bab eerlijk toe. “Ik ben bij ‘Familie’ begonnen toen ik twintig was, op een moment dat ik nog studeerde, en vrienden kwamen en gingen. Op een scharniermoment dus, en die vijf jaar hebben mij superhard mee gevormd.”

Ondanks dat afscheid nemen altijd moeilijk is, staat Buelens wel achter de beslissing. “Zowel voor de bazen als voor mij was het duidelijk dat het genoeg geweest was. Ik ga iedereen hard missen, maar ik ben jong en ik krijg nu de kans om andere dingen te gaan ontdekken.”