Eurovisiesongfestival neemt belangrijke beslissing voor organisatie van editie 2021

Het Eurovisiesongfestival 2021 moet kunnen doorgaan met alle deelnemers aanwezig in Rotterdam. Dat is het doel van de organisatie. Over de aanwezigheid van publiek is nog geen besluit gevallen, maar tickethouders voor de editie van vorig jaar krijgen wel voorrang bij een eventuele kaartenverkoop.

De organisatie van het Eurovisiesongfestival mikt op een scenario waarin alle deelnemers fysiek naar Rotterdam afzakken. Een editie met publiek is nog niet uitgesloten, maar daarover volgt later uitsluitstel. Dat werd bekendgemaakt op een online persconferentie. Fans van het Eurovisiesongfestival die vorig jaar een ticket konden bemachtigen, moeten dat wel opnieuw inleveren en krijgen hun geld terug.

Beslissing over publiek in april

De tickets voor het Eurovisiesongfestival, dat vorig jaar in Nederland had moeten plaatsvinden, waren allemaal uitverkocht. Wie een ticket kon bemachtigen, moet dat nu echter opnieuw inleveren. In ruil krijgen ze een code, daarmee kunnen ze later toegang krijgen tot een nieuwe kaartverkoop als blijkt dat beperkt publiek in de zaal mogelijk is. Een definitieve beslissing daarover volgt in april.

De organisatie mikt momenteel op een songfestival in aangepaste vorm. Dat betekent een editie waarbij de afstand van anderhalve meter wordt bewaard en zeer strenge coronamaatregelen worden gehanteerd. Bedoeling is wel dat alle 41 artiesten naar de Ahoy in Rotterdam zullen afzakken. Al kan er eventueel nog beslist worden om artiesten vanuit hun eigen land te laten optreden.

Vastberaden en optimistisch

Een normaal songfestival is sowieso geen optie meer. De European Broadcasting Union (EBU) vindt dat in de huidige omstandigheden onrealistisch. Er liggen alleszins verschillende protocollen klaar, vergelijkbaar met die in de sportwereld.

De organisatie is naar eigen zeggen vastberaden en realistisch. Zo is er voorzichtig optimisme nu de vaccinatiecampagne in alle Europese landen op gang komt. Bovendien zijn er ook meer mogelijkheden om snel en betrouwbaar te testen. De halve finales van het Eurovisiesongfestival staan gepland op 18 en 20 mei, de finale op 22 mei.