Nederland kiest voor transgender als officiële host Eurovisiesongfestival 2021

Nikkie De Jager, beter bekend als NikkieTutorials, zal een officiële host zijn op het Eurovisiesongfestival van 2021. Normaal gezien ging ze enkel online verslaggever zijn, maar het uitstel tot 2021 heeft de organisatoren toch tot een andere beslissing genoopt. Dat heeft de Nederlandse transgender zelf aangekondigd.

‘Ik heb mijzelf dit jaar moeten bewijzen. Nu zij gezien hebben wat ik kan, hebben ze mij een upgrade gegeven. Nu ben ik één van de presentatoren. Het is geweldig dat ze mij die mogelijkheid geven’, vertelt Nikkie in de video waarin ze terugblikt op 2020 en vooruit kijkt naar wat komen gaat in 2021.

Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam stond origineel gepland voor mei 2020 maar zal in dezelfde maand later dit jaar doorgaan. Het officiële trio presentatoren Jan Smit, Chantal Janzen en Edsilia Rombley krijgt er met Nikkie nu nog een officiële host bij. Zij zal de interviews in de green room verzorgen.

NikkieTutorials

In de Q&A-video op haar YouTubekanaal zegt ze ook het als een grote eer te beschouwen om de eerste transgender presentatrice te zijn van het Eurovisiesongfestival. “Ik ben vereerd en trots om daar te mogen staan als transvrouw voor heel Europa en Australië.”

Het Eurovisiesongfestival zal doorgaan op 18, 20 en 22 mei 2021. Voor nu zijn er vier mogelijke scenario’s gepland. Van een festival zoals we dat gewend zijn tot een festival waarbij (een deel van) de artiesten het vanuit eigen land bijwonen. Meer hierover wordt later bekend gemaakt.