Cassandra (18) doet gooi naar Miss België na persoonlijke tragedie

Zelfs in tijden van corona geldt het devies ‘The show must go on’. Zo ook Miss België, waar Celina Van Ouytsel deze lente haar kroontje doorgeeft. Eén van de finalistes dit jaar is de ravissante Cassandra Tordeur (18), die besloot deel te nemen na een persoonlijk drama.

Een slank figuur, hazelnootkleurige ogen, lang bruin haar, een glimlach waar een iglo op de Noordpool van smelt… Cassandra Tordeur is op haar achttiende een mooie jonge vrouw, optimistisch en vastberaden. Na deelname aan de finale van Miss Vlaams-Brabant in september en het slagen voor de algemene cultuurtest over België, kreeg Cassandra op 3 januari een brief waarin stond dat de tweetalige dame een van de 33 finalisten was van de Miss Belgium-competitie. Een echte droom voor de zesdejaars student economie-talen optie.

Auto-ongeluk

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn bij de jonge Waalse. Hoewel ze al lange tijd interesse toonde in het concours, was het een tragedie die haar uiteindelijk deed besluiten om aan het avontuur te beginnen: de dood van een vriend bij een auto-ongeluk.

“Ik realiseerde me op dat moment dat het leven veel te kort is en dat het elk moment kan stoppen”, klinkt het in Le Soir. Mijn vriend wachtte nog een heel leven op haar en ik begreep dat je niet moest wachten om haar dromen waar te maken. Het is belangrijk om 100% te leven. Ik wil dit verhaal zeker niet gebruiken om mensen op mij te laten stemmen omdat het moeilijk is voor zijn familie, maar dat is echt wat me ertoe heeft aangezet om aan de wedstrijd deel te nemen. Ik heb veel van deze tragedie geleerd en het heeft me sterker gemaakt”, zegt Cassandra oprecht.

Strijd voor geestelijk welzijn

De jonge tweetalige vrouw heeft ook al nagedacht over wat ze zou kunnen bijbrengen als ze de titel binnenhaalt. Drie doelen liggen haar na aan het hart: geestelijk welzijn, de strijd tegen racisme en seskuele intimidatie. Ze wordt tijdens haar opleiding lastiggevallen en kan van deze plaag getuigen en ze wil vooral dit laatste gevecht onder de aandacht brengen. “Ik zou graag de vriend van mensen worden, degene bij wie ze terecht kunnen als dat nodig is.” Als ze voorheen wilde beginnen met een opleiding in dierlijke osteopathie om paarden te behandelen, aarzelt de tweetalige jonge vrouw nu om rechten te studeren, advocaat te worden, met de wens om mensen te helpen en te verdedigen.