Tanja Dexters reageert op ongeruste fans: “Ik heb altijd smalle benen gehad” (foto)

Een Instagramfoto van Tanja Dexters heeft heel wat bezorgde, maar ook onbeschofte reacties uitgelokt. Mensen vinden dat ze er “ongezond mager” uitziet. Ze lacht de reacties weg.

Onlangs deelde ex-Miss België Tanja Dexters een vakantiefoto waarop ze poseert aan de Spaanse Trappen in Rome. Ze draagt een kleedje waardoor haar benen duidelijk zichtbaar zijn.

Verontwaardiging

Heel wat volgers verlaagden zich tot bodyshaming en vroegen zich af hoe het kan dat ze zo’n “dunne beentjes” heeft. “Verschrikkelijk zo mager. Echt niet mooi!”, “Die beentjes, dat is toch niet meer normaal?” en “Ik hoop dat uw beentjes gefotoshopt zijn, en anders zou je beter een paar kilo’s bijkomen”, klinkt het onder meer.

Gelukkig reageerden ook enkele mensen verontwaardigd op de opmerkingen. “Verschrikkelijk die reacties! Bodyshaming is echt niet oké. Mooie foto, Tanja!”, lezen we ook.

“Perfect op gewicht”

Intussen heeft de 43-jarige blondine zelf gereageerd op de commotie. Ze maakt duidelijk dat ze altijd slank is geweest. “Ik heb altijd smalle benen gehad. En met die jacket en de schaduw erop lijk ik anders. Die zware sneakers erbij – die mode zijn en die ik al een jaar draag – vergroten dat effect. Ach, ik heb eens goed gelachen met die reacties op Instagram. Ik heb ze ook gewoon laten staan. Raar dat mensen je mogen uitmaken wegens ‘te mager’. Maar dat half België ‘te dik’ is, mag niet gezegd worden. Ik ben perfect op gewicht, as always”, vertelt ze in TV Familie.