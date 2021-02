WOW. Overblijfselen van ‘grootste’ dinosaurus ooit gevonden

In het zuiden van Argentinië hebben experts de overblijfselen van een gigantische dinosaurus ontdekt. Ze geloven dat het het fossiel is van een van de grootste wezens ooit.

Experts hebben in het zuiden van Argentinië de overblijfselen van een gigantische dinosaurus ontdekt. Onder dikke lagen zand en steen vonden ze mogelijk de grootste dinosaurus ooit. De fossiele beenderen zijn meer dan 98 miljoen jaar oud en volgens de paleontologen in de Argentijnse provincie Neuquén is dit een bijzondere ontdekking.

Titanosaurus

De vierentwintig staartwervels, borstgordel en delen van de bekkenstructuur wijzen erop dat deze gefossiliseerde resten zouden behoren tot de titanosaurus. Dat is familie van de sauropoda-dinosaurussen. Een titanosaurus wordt gekenmerkt door zijn tonvormige lijf, poten als pilaren, een lange nek met een klein kopje, en een lange staart. Hij leefde op een plantaardig dieet.

Grootste ooit

Het gevonden fossiel is 40 meter lang en 20 meter hoog. Omdat de gemiddelde grootte van een sauropoda-dinosaurus 12 meter bedraagt, is dit dus echt een opmerkelijke ontdekking. Bovendien zou het ook de zwaarste dinosaurus zijn die ooit werd gevonden. Met een gewicht van 77 ton – dat zijn 14 Afrikaanse olifanten – weegt hij 7 ton meer dan de Argentinosaurus, die de voormalige recordhouder is.

De onderzoekers bevestigen dat de opgraving op zich ook erg bijzonder is. ‘De ontdekking van een intacte dinosaurus met dit soort afmetingen is op zichzelf al zeer uitzonderlijk.’