Kleinste dinosaurus ooit ontdekt in Myanmar

Wetenschappers hebben de kleinste dinosaurus ooit gevonden. Het diertje, genaamd oculudentavis, zou niet groter geweest zijn dan een kolibrie, de kleinste vogel die we tot nu toe kennen. Een deel van het lichaam werd in het noorden van Myanmar teruggevonden.

In Myanmar hebben onderzoekers een nieuwe dinosaurus ontdekt. Onderzoekers troffen in een 99 miljoen jaar oude ambersteen een schedel van het dier aan. Het beestje zou in totaal niet meer dan twee gram hebben gewogen. De vorige kleinste dinosaurus woog een paar honderd gram.

Roofdier

Zeer opmerkelijk aan de oculudentavis zijn de grote ogen. Deze zijn te vergelijken met die van uil. Onderzoekers vermoeden dat hij een zeer goed zicht had. Daarnaast wijzen de rij tanden erop dat het diertje ondanks zijn formaat een roofdier was. De vondst van de dinosaurus zou meer kennis kunnen opleveren over de relatie tussen dino’s en vogels. Al blijft de informatie daarover hoogstwaarschijnlijk beperkt aangezien het enkel om een kop gaat.

“Het is het vreemdste fossiel dat ik ooit heb bestudeerd”, zegt één van de wetenschappers aan RTL Nieuws. “Het is mooi om te zien hoe natuurlijke selectie dergelijke bizarre vormen produceert. We hebben geluk dat dit fossiel 99 miljoen jaar heeft overleefd.”