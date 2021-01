YES! Dating app Bumble gaat bodyshamers bannen

Daten anno 2021 is niet makkelijk. Eerst en vooral hangt het coronavirus natuurlijk (letterlijk) in de lucht, wat betekent dat je niet zomaar iemand op café kan leren kennen. Ook afspreken met een onbekende die je via een dating app hebt ontmoet, is haast onmogelijk. Bovendien krijg je op die apps met een hoop vervelende praktijken te maken.

Wie zich weleens aan een dating app of twee gewaagd heeft, weet dat dat niet altijd van een leien dakje loopt. Heb je eindelijk gematcht met iemand die je wel ziet zitten, blijkt vervolgens dat die persoon niet bepaald goede bedoelingen heeft. Van ongevraagde naaktfoto’s tot gescheld: alles passeert de revue.

Bodyshaming

Om het leven van singles een stukje aangenamer te maken, heeft dating app Bumble nu besloten om bodyshamers te bannen. Op de app zijn het sowieso de vrouwen die als eerste contact opnemen in geval van een match, maar nu gaat Bumble dus nog een stapje verder om ongevraagde praktijken tegen te gaan. Uit een studie van de dating app blijkt namelijk dat 23% van de Britten weleens te maken had met bodyshaming op dating apps en dat zowat de helft van de ondervraagden zich slechter voelen als ze langere tijd op het internet doorbrengen.

Algoritme

Een algoritme zal voortaan dus de profielen en gesprekken van Bumble-gebruikers inspecteren op bodyshaming. Onder andere racistische en homofobe taal zullen eruit gefilterd worden. Vervolgens is een team moderatoren verantwoordelijk voor het nakijken van die content. Word je bestempeld als bodyshamer? Dan krijg je in eerste instantie een waarschuwing en je krijgt tevens tools aangeboden om je te informeren over bodyshaming. Ga je nadien nog eens in de fout? Dan wordt je profiel permanent geblokkeerd.