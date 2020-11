Opgelet! Hatfishing is de nieuwste irritante datingtrend

Ga jij online wel eens op zoek naar een leuke date? Dan moet je vooral oppassen voor ‘hatfishers’: mannen die met behulp van een hoed hun kale knikker op foto’s verbergen.

Metro UK schrijft dat onderzoek heeft aangetoond dat 16% van de personen die last hebben van kaalheid of uitdunnend haar al eens een hoofddeksel hebben gebruikt om hun ‘probleempje’ te maskeren op datingapps en sociale media. Maar waarom doen mensen dit?

Afknapper

Volgens de studie is het haar van een potentiële partner vaak een van de eerste dingen die we beoordelen wanneer we rondsnuisteren op datingapps of tijdens een eerste afspraakje. Het onderzoek toonde ook aan dat zowel mannen als vrouwen graag op date gaan met iemand die een weelderige bos haar heeft, al is het voor velen ook geen afknapper als het wat tegenvalt. Toch geeft 40% van de vrouwen aan dat ze niet met iemand willen afspreken die een ‘hatfisher’ is.

Alarmbel

Hoe kan je ‘hatfishers’ vermijden? Er zou een alarmbelletje moeten afgaan als je merkt dat je potentiële date op al zijn foto’s een pet of hoed draagt. Zijn er toch foto’s waarop hij weelderige lokken heeft? Check dan goed of het om recente foto’s gaat.