Vlaamse arts geschorst omdat hij maatregelen niet naleefde: “Complot van de overheid”

Een huisarts uit Lier mag zijn beroep voor onbepaalde tijd niet meer uitoefenen omdat hij onder meer weigerde om een mondmasker te dragen. “Als iedereen geschorst wordt die het niet honderd procent eens is met de maatregelen, dan zullen er binnenkort niet veel dokters meer overblijven”, reageert zijn advocaat.

De bewuste man werkt al jarenlang als arts, maar heeft een sceptische houding tegenover de coronamaatregelen. Hij weigerde om een mondmasker te dragen – ook tijdens sommige consultaties – omdat het volgens hem niet verantwoord en zelfs gevaarlijk is om er een te dragen. Daarnaast hielp hij zijn patiënten aan attesten om geen mondmasker te moeten dragen en trok hij de huidige “onbetrouwbare” coronatests in twijfel.

Tijdens zijn verhoor bij de Antwerpse Provinciale Geneeskundige Commissie noemde hij het coronavirus “een complot van de overheid”. De huisartsenkring besloot om hem voor onbepaalde tijd te schorsen, zo lezen we in Het Nieuwsblad.

Gevaar voor de volksgezondheid

Zijn advocaat, Michael Verstraeten – die tevens optreedt voor vzw Viruswaanzin – vreest dat dit een gevaarlijk precedent is. “Ik kan het niet hebben over individuele dossiers, maar ik verdedig inderdaad meerdere artsen die het voorwerp zijn van een heksenjacht. Ze worden dan geschorst door die commissie die moet beoordelen of artsen nog in staat zijn om hun beroep uit te voeren. Een reden om hen dat te verbieden kan zijn dat ze kierewiet zijn, of dat ze een gevaar voor de volksgezondheid vormen. Dat laatste wordt nu toegepast. Er is een politiek ontwikkeld waardoor artsen die niet in de pas lopen zo aan de kant geschoven worden. Als iedereen geschorst wordt die het niet honderd procent eens is met de maatregelen, dan zullen er binnenkort niet veel dokters meer overblijven”, vertelt hij in Het Nieuwsblad.