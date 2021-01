Steven Van Gucht voorspelt wanneer we terug naar het normale leven kunnen

De besmettingscijfers blijven stijgen en de verschillende varianten maken het er niet makkelijker op. Toch hopen we dat het snel over & out is met het coronavirus. Viroloog Steven Van Gucht deed vanmorgen bij MNM een realistische gok.

In de afgelopen week raakten gemiddeld 2.120 Belgen per dag besmet door het coronavirus. Dat is 5 procent meer dan de week ervoor. Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft stijgen. Elke dag worden er gemiddeld 135 coronapatiënten opgenomen, een stijging van 17 procent. Dagelijks sterven gemiddeld 50 mensen aan het coronavirus. Dat is een lichte daling van 4 procent.

Moeilijke periode

Het effect van de vaccinaties voelen we dus nog niet echt, maar vroeg of laat zal dat wel gebeuren. Viroloog Steven Van Gucht was vanmorgen te gast in ‘De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow’ en vermoedt dat de lente beterschap in petto heeft. “Ik denk dat we positief moeten zijn. Momenteel speelt alles een beetje tegen ons. Het virus speelt op dit moment een thuismatch. Het is slecht weer, we zitten midden in de griepmaanden (januari, februari, maart), het virus is een beetje besmettelijker geworden en het vaccin moet nog uitgerold worden. Maar die zaken gaan veranderen. De lente komt eraan, het vaccin zal uitgerold worden, meer en meer mensen gaan immuniteit krijgen, en op een gegeven moment zal dat echt wel keren.”

Genadeslag door vaccin

“Ik durf er niet meteen een datum of maand op plakken, maar ik denk wel dat met de komst van de lente de druk gaat afnemen. Dat zien we heel vaak bij dergelijke virussen. Vorig jaar is het virus in het vroege voorjaar (maart, april) ontstaan. Het is dan een heel pak beter geworden in de zomer en in het najaar werd het opnieuw slechter. Dat is een typisch patroon met dat soort virussen en ik verwacht dat die druk ook wel wat gaat afnemen. Uiteindelijk gaat het vaccin de genadeslag geven. We moeten nu nog wat geduld hebben, maar ik verwacht dat het in de lente (mei, juni, juli) toch echt wel gaat keren”, besluit hij.