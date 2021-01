Onderzoek: afsmelten ijs gaat steeds sneller

Jaar na jaar verliest de aarde meer ijs – een trend die zich de voorbije jaren alsmaar sneller doorzet. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van satellietbeelden en mathematische modellen dat in het tijdschrift The Cryosphere verscheen. Tussen 1994 en 2017 verdween 28 biljoen ton ijs.

Sinds het begin van de jaren negentig is de snelheid waarmee het ijs smelt met 57 procent gestegen, constateren de onderzoekers onder leiding van de universiteit van Leeds. De stijging van 0,8 tot 1,2 biljoen ton per jaar is volgens hen terug te voeren op het versnelde afsmelten van berggletsjers en van ijskappen op Antarctica, Groenland en de Antarctische ijsplaat. In dezelfde tijdspanne steeg de wereldwijde zeespiegel met 34,6 millimeter.

Klimaatopwarming

Iets meer dan de helft (58 procent) van het ijsverlies is te situeren in de noordelijke hemisfeer, tegenover 42 procent in de zuidelijke. Vooral Antarctica en Groenland worden het zwaarst getroffen.

Het lijdt weinig twijfel dat het grootste deel van het ijsverlies op aarde een direct gevolg is van de opwarming van de aarde, klinkt het voorts.