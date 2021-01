Regenwoud verloor meer dan tien keer oppervlakte van België sinds 2004: ook ons land treft schuld

Sinds 2004 is minstens 43 miljoen hectare regenwoud vernietigd in Latijns-Amerika, Afrika en Azië. Het ontboste gebied komt overeen met zowat veertien keer de oppervlakte van België. Dat blijkt uit berekeningen van het Wereld Natuur Fonds (WWF). De natuurbeschermingsorganisatie wijst erop dat ook ons land door de invoer van grondstoffen een duidelijke bijdrage levert aan de kaalslag.

Veertien keer de oppervlakte van ons land: dat is hoeveel regenwoud er volgens WWF sinds 2004 al tegen de vlakte ging. Omgerekend zijn dat – in klassieke termen – zo’n 110 miljoen kleine voetbalvelden. De berekeningen gebeurden op basis van satellietbeelden gemaakt tussen 2004 en 2017 in 24 “ontbossingsfronten”, aldus WWF. De grootste vernietiging vond plaats in het Amazoneregenwoud in Brazilië, Colombia, Peru, Venezuela en Guyana, waar 18,2 miljoen hectare verdween. Maar ook in Borneo, Paraguay, Argentinië, Madagaskar en Sumatra verdween regenwoud.

Vaak worden de bossen gerooid voor de productie van soja, cacao of andere landbouwproducten. Andere belangrijke factoren zijn de ontwikkeling van infrastructuur, mijnbouwactiviteiten en landspeculatie.

Ons land is deel van probleem

WWF benadrukt dat ook België op het vlak van ontbossing een grote voetafdruk heeft. Er is een landbouwareaal van 10,4 miljoen hectare nodig voor de import van zeven grondstoffen zoals sojabonen, cacao, rundvlees en leer, palmolie, koffie, rubber, hout en papier. Veertig procent van deze gebieden bevinden zich in landen met een hoog risico op ontbossing, zoals Brazilië, Ivoorkust, Argentinië, Indonesië en Maleisië.

“Net als Europa moet België niet langer deel uitmaken van het probleem en zijn voetafdruk van ontbossing aanpakken. WWF roept de federale en regionale regeringen op om een sterke Europese wet tegen ontbossing te steunen”, zegt Béatrice Wedeux van WWF-Belgium. De Europese Commissie had in haar biodiversiteitsstrategie beloofd om dit jaar een nieuwe wetgeving voor te stellen om de import van producten uit vernietiging van bossen of andere ecosystemen aan banden te leggen.