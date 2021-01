Datalek bij Grindr baart zorgen: “Groot gevaar in homofobe landen”

De populaire dating-app Grindr ligt onder vuur. Het bedrijf achter de app hangt namelijk een gigantische geldboete boven het hoofd. Dit omdat Grindr onder meer illegaal de locaties van gebruikers deelt met adverteerders.

Grindr is de LGBTQ-variant van Tinder. De app riskeert een geldboete van maar liefst 11,7 miljoen dollar. De Noorse databeveiligingsautoriteit ontdekte de datafraude, schrijft The New York Times. Grindr zou namelijk gedetailleerde locaties van gebruikers delen met adverteerders. Hiervan zijn gebruikers niet op de hoogte en hier gaven zij dus ook geen toestemming voor. En daarmee overtreedt de datingapp de Europese dataregels.

Homoseksualiteit verboden

De locatiebepaling van de LGBTQ-app is zeer nauwkeurig en geeft exact aan waar een gebruiker verblijft. Tobias Judin is hoofd van de Norwegian Data Protection Authority en uit zijn zorgen over deze verontrustende praktijken. Hij noemt de situatie “gevaarlijk voor gebruikers”, omdat in sommige landen homoseksualiteit nog steeds is verboden. Met deze data zijn gebruikers van de app makkelijk op te sporen.

Judin zegt: “Als iemand ontdekt dat een gebruiker homo is en hun locatie weet, kan de gebruiker iets worden aangedaan.” Volgens hem is het verzamelen en verspreiden van data zonder geldige toestemming “volkomen onaanvaardbaar”.

Grindr ontkent

Een woordvoerder van Grindr zegt in een verklaring dat de app zich aan alle Europese datawetgeving houdt en geen data deelt zonder geldige toestemming. Zij herkennen zich niet in de uitspraken van de Noorse databeveiligingsautoriteit.