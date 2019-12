BIZAR. Man toont lijk van grootmoeder in kast op eerste date

In Oekraïne is een man gearresteerd die aan zijn date het lijk van zijn gewurgde grootmoeder toonde.

De eerste date met iemand die je nog nooit eerder hebt ontmoet is altijd een beetje spannend. Zeker in Tinder-tijden vallen er figuurlijke lijken uit de kast: de persoon in kwestie heeft een slechte adem of is veel kleiner dan je had gedacht. Bij een man uit Oekraïne viel er echter een letterlijk lijk uit de kast: zijn date kreeg meteen zijn dode grootmoeder te zien, die in een kast in het appartement verstopt lag. Resultaat: man in de gevangenis en hoogstwaarschijnlijk geen tweede date.

Gewurgd

Nadat de man het lugubere geheim had onthuld, bedreigde hij de vrouw, maar die kon ontsnappen en de politie alarmeren. Die arresteerde de man thuis.Op het politiekantoor bekende hij dat hij zijn grootmoeder gewurgd had tijdens een ruzie om een zetel.