Italië blokkeert TikTok gedeeltelijk na dood 10-jarig meisje

In Italië is de populaire video-app TikTok gedeeltelijk geblokkeerd na de dood van een 10-jarig meisje. Het meisje zou hebben meegedaan aan een trend waarbij je jezelf tot op de rand van verstikking moet brengen om zo in een soort roes te komen. Gebruikers die hun leeftijd niet kunnen bewijzen, kunnen daarom tijdelijk niet meer inloggen op de app.

In Italië is TikTok voor minstens drie weken geblokkeerd voor gebruikers die hun leeftijd niet kunnen bewijzen. Dat werd beslist nadat er een 10-jarig meisje stierf. Het meisje zou het gevaarlijke wurgspel ‘jeu de foulard’ hebben gespeeld. Dat is een trend op de app waarbij je filmt hoe je jezelf tot op de rand van verstikking brengt. Wie die zelfverstikking overleeft, ondergaat tijdens de ademnood extreme sensaties door zuurstoftekort in de hersenen. Het meisje werd bewusteloos teruggevonden met haar gsm in de hand en de riem van haar badjas rond haar nek. Ze overleed later in het ziekenhuis.

Gebrek aan bescherming jonge gebruikers

De ouders van het meisje vertelden aan een Italiaans krant dat ze niet op de hoogte waren van de trend. Ze wisten dat hun dochter actief was op TikTok om naar dansvideo’s te kijken, maar hadden zo’n gruwelijke gebeurtenis nooit verwacht. Het gerecht onderzoekt de zaak verder. Volgens de Italiaanse overheid is TikTok niet voldoende transparant in de informatie die de app aan gebruikers geeft over onder meer de privacyinstellingen. Vooral het gebrek aan bescherming van erg jonge gebruikers is een probleem. De minimumleeftijd voor TikTok is 13 jaar, maar het is moeilijk te controleren of gebruikers zich daar ook echt aan houden.

TikTok onder vuur

Het is niet de eerste keer dat TikTok onder vuur ligt. In Engeland kwam de app al eerder in opspraak wegens de manier waarop de algoritmes van het platform jongeren van informatie over extreme methodes om af te vallen voorzien. In september ging er een zelfdodingsvideo viraal en in het verleden werd er via de app ook opgeroepen tot geweld tegen vrouwen in India.