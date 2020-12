Deze top tien van TikTok is niet geschikt voor kinderen

Mediaplatform TikTok heeft de tien populairste nummers van het jaar 2020 onthuld. Wat opvalt aan sommige van deze nummers, is dat ze niet heel kindvriendelijk zijn. Toch zijn het deze liedjes waar de (vaak jonge) gebruikers van TikTok naar kijken en op dansen, terwijl ze de teksten lustig meezingen.

De meeste TikTok-gebruikers zijn tussen de zes en achttien jaar oud. Veel jonge kinderen mogen de app gebruiken op de smartphone van hun ouders. Er worden dan teksten van liedjes meegezongen, maar vaak hebben ze geen besef van wat die eigenlijk betekenen.

Cardi B

Als je de teksten van bepaalde nummers uitpluist, begrijp je al snel waarom die niet allemaal even geschikt zijn voor kinderen. Neem bijvoorbeeld het nummer van Cardi B en Megan Thee Stallion, daarin is het volgende te horen: ‘Whores in this house. There’s some whores in this house.’ Toch is gebleken dat dat één van de best bekeken video’s was van 2020. Binnen zeven dagen had de clip namelijk 56.4 miljoen views op YouTube. De erg schaars geklede vrouwen en het overmatige drankgebruik in veel van de populairste clips zijn niet meteen Ketnet-geschikt.

Top tien populairste nummers op TikTok in 2020