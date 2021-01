LIFEHACK. Dankzij dit trucje hoef je nooit meer te strijken

Een erg klein deel van de bevolking wordt er misschien blij van, maar wij in ieder geval niet. Al onze kleding die gestreken moet worden stapelt zich na het wassen beetje bij beetje op, totdat die strijkmand letterlijk uitpuilt van de hemden en jurkjes.

En dan staan strijkhaters alsnog voor een keuze: haal je die strijkplank eindelijk tevoorschijn of draag je je kleding toch liever gekreukt? Een heuse levensvraag als je het ons vraagt. Gelukkig werken we dezer dagen lekker van thuis uit en is de kwaliteit van die Zoom-meetings niet goed genoeg om al die kreuken te zien op beeld.

IJsblokjes

Gelukkig is er goed nieuws voor zij die net als wij niet houden van strijken. Het enige wat je voor de handige lifehack nodig hebt, zijn een droogkast en enkele ijsblokjes. Doe je gekreukte, droge kleding in de droger en voeg enkele ijsblokjes toe. Laat de machine een vijftal minuten draaien en je zal zien dat het grootste deel van de kreuken verdwenen is. De ijsblokjes veranderen in de droger namelijk in stoom en zorgen er zo voor dat je kledij (zo goed als) kreukvrij wordt.