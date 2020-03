BIZAR. Deze spray maakt je kleding kreukvrij zonder strijken

Zij die houden van strijken zijn dun gezaaid. Voor de meesten onder ons is het een klusje dat we liefst zo lang mogelijk uitstellen en als het even kon zouden we eigenlijk nooit meer een strijkijzer vast moeten nemen. Wel, als jij ook zo’n strijk-hater bent, is er goed nieuws. Er bestaat namelijk een magische spray die de strijk voor jou doet.

Ja, het klinkt te mooi om waar te zijn. Toch vertellen we je geen fabeltjes. Leg die onhandige strijkplank en dat logge strijkijzer dus maar al aan de kant terwijl je verder leest.

Crease releaser

Het magische goedje werd uitgebracht door Lenor en heet Crease Releaser. Zoals de naam al doet vermoeden, verdwijnen kreuken als sneeuw voor de zon wanneer ze met de spray in aanraking komen. Het enige wat je hoeft te doen, is het kledingstuk in kwestie ophangen en insprayen met de Crease Releaser. Vervolgens wacht je enkele minuten tot de vloeistof is opgedroogd et voilà! Je hemd, jurk of broek ziet eruit alsof je net druk in de weer bent geweest met je strijkijzer, maar niets is minder waar. Als je ons niet gelooft, kijk dan even naar het onderstaande filmpje en sta versteld.