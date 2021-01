GAMES. Dungeon Drop: delven in de diepte

Klaar om af te dalen in de diepte op zoek naar schatten en edelstenen? In Dungeon Drop van Phase Shift Games verschuiven de muren en loert er gevaar achter iedere hoek. Nog nooit was spelen met blokken zo spannend!

In dit spel dalen 1 tot 4 dappere helden neer in de duistere kerkers op zoek naar rijkdom en glorie. Op hun tocht zullen ze oog in oog komen te staan met kabouters, trollen of zelfs een woeste draak. De held die na 3 rondes (levend) de kerker weet te verlaten met de meeste schatten op zak, is de winnaar van het spel!

Spelinhoud

Het basisspel bevat een tweezijdige scorekaart (afhankelijk van de spelmodus), meeple, tokens, 6 schatkistdobbelstenen, 15 ras-, 10 klasse- en 10 opdrachtkaarten en 87 mini-blokjes in verschillende kleuren.

Voordat jullie op avontuur vertrekken, kiest iedere speler een ras (dwerg, elf, kabouter, mens…) en een klasse (krijger, dierentemmer, boogschutter, dief…). Samen vormen die jouw personage met unieke talenten. Vervolgens trekt iedereen een opdrachtkaart die je zal vertellen hoeveel punten iedere soort edelsteen voor jou waard is op het einde van de laatste ronde, als je onderweg niet sneuvelt tenminste… Dankzij de variatie in de opdrachtkaarten zal niet iedereen voor dezelfde soort edelstenen gaan.

Zodra iedereen gepakt en gezakt is om aan het avontuur te beginnen, is het hoog tijd om de kerker zelf voor te bereiden. Dit doe je simpelweg door alle kleine kubussen samen met de ‘draak’ in je handen te nemen en boven het midden van de tafel te laten vallen. Deze ‘drop’ zorgt ervoor dat het spel telkens een volledig willekeurige opstelling kent.

Schatten stelen en vijanden maken

De spelers gaan vervolgens om de beurt op ontdekking doorheen de kamers van de kerker. Een kamer stelt een denkbeeldige ruimte voor die ontstaat door 3 grijze kubussen met elkaar te verbinden (zonder dat deze andere grijze blokjes bevat of raakt). Alle schatten binnen deze kamer zijn nu van jou. Maar alle vijanden die zich in dit afgebakende gebied bevinden, zullen hun glimmende bezittingen niet zomaar afstaan. Afhankelijk van het soort vijand, verlies je één of meerdere levenspunten. Voor spelers die al hun levenspunten verliezen is het game over. Dit proces herhaalt zich totdat alle spelers 3 beurten gespeeld hebben.

Spelers die niet aan hun proefstuk toe zijn, kunnen kiezen voor de ‘heroïsche teamwork’-modus. Voor wie liever op zichzelf speelt of in deze coronatijden geen huisgenoten heeft, is er de ‘solo speleoloog’-variant.

Ons verdict

Dankzij het ludieke artwork van Marília Nascimento krijgt Dungeon Drop een vrolijk karakter. We moeten eerlijkheidshalve bekennen dat we nog nooit zo’n schattige kabouters hebben gezien. Het is bijna zonde om ze een kopje kleiner te maken. Bíjna.

Hoewel de spelregels van Dungeon Drop op zichzelf heel eenvoudig en toegankelijk zijn, verloopt een spelbeurt in de praktijk minder vlot. Het is soms gissen of een blokje wel of niet binnen het bereik van een speler valt. Om onnodige discussies te vermijden kan je er best een lintmeter of stukje touw bij halen, maar zelfs dan blijft het een beetje koffiedik kijken. Dit mechanisme hoort volgens ons veel beter thuis in een digitale game waarbij de computer zelf berekent welke schatten je verdient. Die digitale variant kan je trouwens aanschaffen via Steam.

Daarnaast worstelden we ook met het ‘speelgebied’. Aangezien je de blokjes op tafel laat vallen, durven ze wel eens alle kanten uit te schieten of van de tafel te rollen. Heel leuk, totdat er een eentje onder die massieve eiken kast van de bomma rolt… Dit laatste pijnpuntje kan je gelukkig wel verhelpen met een uitbreiding die het speelveld vakkundig afbakent.

Dungeon Drop is verkrijgbaar bij de gespecialiseerde spellenzaak bij jou in de buurt of via de webshop van Phase Shift. De smaak te pakken? Er is ondertussen ook een extra versie van het spel verkrijgbaar: Dungeon Drop – Dropped Too Deep!

Rufus Verswijvel