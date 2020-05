GAMES. Pirates Under Fire: schaken op zee

Nu we moeten binnenblijven, slaat de verveling weleens toe. Daarom stellen we regelmatig een nieuw bordspel voor om met het hele gezin te spelen. Veel plezier!

Droomde je er altijd van om de oceanen af te schuimen op zoek naar schatten of om gigantische zeeslagen te voeren met piraten? Met Pirates Under Fire van Explor8 wordt die jongens- of meisjesdroom werkelijkheid!

De zee is niet groot genoeg voor twee

Licht het anker en hijs de zeilen want het avontuur loert om de hoek. In dit spel voor 2 spelers sta je elk aan het hoofd van een vloot schepen die het ruime sop onveilig maken.

Zoals het iedere goede piraat betaamt neem je best eerst een kijkje naar de buit. In de speldoos vinden we 27 schip-tegels per speler, 12 huurling schepen en 60 tokens, onderverdeeld in schilden, munten, zeemijnen en overwinningspunten.

Speldoel

Jouw doel is om de vloot van je tegenstander te kelderen. Dit doe je door een schip uit jouw hand uit te laten varen naar een vrije plek op het speelveld. Zodra je dat doet gebeuren er automatisch 2 zaken:

Het icoon op het speelveld wordt geactiveerd waardoor je bijvoorbeeld een salvo kanonschoten afvuurt in alle richtingen. Raak je op die manier een schip van de tegenstander? Dan krijgt dat schip en haar bemanning een zeemansgraf. De actie van het gespeelde schip wordt geactiveerd.

Je scoort aan de hand van de overwinningspunten die je uit het water vist en de positie van jouw (niet gekelderde) vloot. Je moet minstens 3 schepen met hetzelfde aantal vlaggen of een oplopende reeks van schepen met telkens 1 vlag meer naast elkaar drijvende zien te houden tot het einde van het spel.

De zeeslag eindigt zodra de 2de speler geen nieuwe schiptegel aan zijn hand kan toevoegen of zodra er geen schepen meer op het speelveld geplaatst kunnen worden. Zodra één van deze voorwaarden voldaan is, is het tijd om te kijken wie de beste kapitein is van jullie twee.

Ons verdict

Pirates Under Fire is perfect voor een snel spelletje met z’n tweetjes zonder complexe regels, maar met een maximum aan spelplezier.

Het speelveld is aan 2 zijdes bedrukt en kan in elke richting gedraaid worden. Slim gezien van de makers want zo kan het slagveld meer dan 250 verschillende vormen aannemen! Het spelbord is dus net zo onvoorspelbaar als de zee.

Pirates Under Fire is net als schaken, maar dan op het water. Je moet goed nadenken over welk schip je waar en wanneer speelt, zodat je altijd in de roos schiet.

Rufus Verswijvel